Tom Thijsen (CD&V), burgemeester van Kortessem, vraagt de Vlaamse overheid extra te investeren in Natuurinspectie. Nu moeten drie controleurs in heel Limburg toezien op onder meer illegale bomenkap en de verplichte heraanplanting.

De aanleiding voor de oproep van burgemeester Thijsen is een discussie over bomenkap op het domein van Kasteel Jongenbos. Dat is in handen van de familie Appeltans, die in Leuven een proces boven het ...