Mikkel Honoré is zondag niet ongeschonden uit de Drome Classic gekomen. Zijn team Deceuninck - Quick-Step deelde maandag mee dat hij bij een val twee kleine breukjes in de lendenwervels L2 en L4 en een breuk in de ruggenwervel T5 opliep. De 23-jarige Deen zal twee weken volledige rust moeten nemen.