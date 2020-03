Yanina Wickmayer neemt vlot eerste horde op WTA-toernooi Indian Wells

Yanina Wickmayer (WTA-153) heeft zich maandag vlot voor de tweede ronde (1/16 finales) van het 125K-toernooi in Indian Wells (Californië) geplaatst. De 30-jarige Vlaams-Brabantse zette de Amerikaanse Claire Liu (WTA-231) met 6-1 en 6-4 aan de kant.

In de zestiende finales van het met 125.000 dollar gedoteerde hardcourttoernooi staat Wickmayer opnieuw tegenover de Amerikaanse Madison Brengle (WTA-77). Die schakelde haar de voorbije weken al uit in de achtste finales in Newport Beach (6-2, 3-0 en opgave) en de kwartfinales in Nicholashville (6-2, 4-6, 6-1). In Indian Wells was Brengle als zevende reekshoofd vrij in de eerste ronde.