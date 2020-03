Lommel -

Een 20-jarige Lommelaar heeft maandag in Hasselt 37 maanden cel gekregen nadat hij in september vorig jaar betrokken was bij zes overvallen op nachtwinkels. In wisselende samenstelling was hij actief met nog vier twintigers in Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Peer en Peer.