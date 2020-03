Een 21-jarige Marokkaan is maandag in Hasselt veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor een inbraak in Hasselt en drie diefstallen in Leuven.

Op 30 november drong de dader die nu in de cel zit via het keldergat binnen bij de Phone House in Hasselt. Hij schoof een houten plank opzij en was binnen. Niet veel later vertrok de man met drie iPhones ...