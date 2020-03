Brunch bij Okra Kleine-Brogel

Kleine-Brogel

Peer - Op donderdag 20 februari werd er bij Okra Kleine-Brogel gebruncht. Zo'n 78 eters kwamen opdagen en schoven aan aan het ontbijtbuffet.

Na een kort welkomstwoord van de teamleider nodigde die iedereen uit om aan te schuiven aan het ontbijtbuffet. Spek en ei, vers zelfgebakken brood met zelfgemaakte kipkap: heerlijk om de dag mee te beginnen. Gezelligheid troef aan tafel. Om het ontbijt wat te laten zakken, werden er enkele turnoefeningen naar de stoel gedaan. Ook werd er een toneeltje in elkaar gestoken dat vooraf niet gerepeteerd werd.

Ook was er een tentoonstelling in de zaal met het werk van talentvolle inwoners van Kleine-Brogel: mensen die acteren, schilderen, tekenen, breien, kantklossen, beeldhouwen, houtsnijwerk doen enzovoort. Daarna was het tijd voor het warme gedeelte van de brunch. Het dessert moest wachten, want een nieuw balspelletje werd geïntroduceerd: cross-boccia. Iedereen kreeg de kans om het eens uit te proberen. Na het fruit of een chocomousse werd het dan toch tijd om deze leuke dag af te sluiten.