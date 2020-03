Een 34-jarige Roemeen riskeert vijf jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in een dubbele ramkraak op Knokse luxeboetieks. Zijn broer kreeg eerder al tien jaar cel als organisator van de feiten.

In de nacht van 11 op 12 april 2017 reden gangsters met een gestolen Nissan Patrol de etalage van de Louis Vuitton-winkel langs de Kustlaan in Knokke-Heist binnen. In een mum van tijd gingen de daders ...