Na 35 jaar eindelijk klaar: Leuven viert einde restauratie Sint-Pieterskerk

Leuven viert het weekend van 6 tot 8 maart het einde van de restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt die ruim 35 jaar aangesleept hebben. Dat gebeurt onder meer met een concert, een volksfeest en de lancering van een Boutsbier. Tegelijk wordt in de kerk een nieuwe museale opstelling ingehuldigd waarbij kunstwerken zoals “Het Laatste Avondmaal” van de Vlaamse meester Dieric Bouts voortaan gratis te bewonderen zijn.

De restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk, die gebouwd werd in de 15de eeuw, gingen in 1985 van start. De restauratie van de buitenkant nam 25 jaar in beslag. Aan het interieur werd de voorbije tien ...