Pruiken op, kostuums aan: herken jij de cast van de nieuwe Studio 100-musical?

Het duurt nog tot eind november voor ‘Vergeet Barbara’ te zien is in het Pop-up theater in Puurs. Maar om de show te promoten lichten de vier hoofdrolspelers die in de musical te zien zullen zijn al een tipje van de sluier op. In flitsende kostuums en met weelderige pruiken op gingen Gert Verhulst, Jonas Van Geel, James Cooke en Jelle Cleymans een spotje opnemen. Een kleurrijke duik naar de jaren 1970 waarin het verhaal zich afspeelt.