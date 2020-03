Zaterdag trekt STVV naar Standard. Aangezien de relatie tussen beide clubs momenteel vertroebeld is, zullen Takayuki Tateishi, CEO van STVV, en voorzitter David Meekers niet opdagen op het officiële diner.

In de Pro League is het de geplogenheid dat de ontvangende club in de aanloop naar een wedstrijd het bestuur van de bezoekende club uitnodigt op een officieel diner. Op Stayen hebben ze effectief zo’n ...