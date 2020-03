Céline Dion doet de hoofden draaien in wel heel lange jas

Céline Dion paradeerde zaterdag door de straten van New York City in een opvallende, ellenlange jas. Het gaat om een creatie van ontwerper Brandon Maxwell.

De modeweek in Parijs moet het dit keer zonder Céline Dion doen, maar de 51-jarige zangeres bewijst dat ze nog altijd een fashionista is. Ze vertoefde afgelopen weekend in New York voor haar Courage World Tour en werd er op straat gezien in een jas die zodanig lang is dat die over de grond sleepte. Ze combineerde die met kniehoge laarzen, een jeansbroek en een coltrui.

De jas is een ontwerp uit de pre-fall 2020 collectie van de Amerikaanse designer Brandon Maxwell en hij deelde er dan ook een foto van op Instagram, inclusief emotioneel bericht. “Een van de eerste concerten waar ik ooit naartoe ging was er een van Céline en toen moest ik een paar keer huilen. Gisterenavond was ik uitgenodigd voor haar show en toen ik haar ontmoette, hield ze mijn hand vast en zei ze: Bedankt voor al je werk. Ik stond er met mijn mond vol tanden.”

Céline Dion is de laatste jaren uitgegroeid tot een stijlicoon. Zo is ze een graag geziene gast tijdens de modeweken en ze durft al eens uit te pakken met een opvallende kledingkeuze. Na haar uitje in de lange jas werd ze trouwens ook nog gezien in een trainingspak van Balenciaga. De dag ervoor opteerde ze dan weer voor een volledig ensemble van Marc Jacobs.

Foto: ISOPIX