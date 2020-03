Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo gaan gewoon door

De Italiaanse wielerwedstrijden Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11 tot 17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) gaan door. Dat heeft organisator RCS laten weten in een mail aan de deelnemende ploegen. Er waren twijfels gerezen over het plaatsvinden van de wedstrijden door het coronavirus, waardoor Italië zwaar getroffen is.