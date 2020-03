Hacker misleidt Brussels Airlines en vliegt gratis naar New York

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is maandag een 25-jarige man verschenen op beschuldiging van informaticasabotage. De man slaagde erin een online ticketingsysteem van Brussels Airlines te hacken en gratis met twee vrienden in business class naar New York te vliegen. Brussels Airlines stelt zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van zowat 20.000 euro.