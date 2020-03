Inbreker gaat aan de haal met frieten, frikandellen en blikjes cola

Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag een gevangenisstraf van twaalf maanden gevorderd tegen een man die een frituur in Sint-Pieters-Leeuw volledig had leeggeroofd. De man was geïdentificeerd op basis van zijn vingerafdrukken, maar daagde maandag niet op voor de rechtbank. Hij dreigt dus bij verstek veroordeeld te worden.