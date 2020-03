In tijden van quarantaines: zijn de voorraadschuren van België groot genoeg?

Nu de maatregelen rond het coronavirus toenemen, is het interessant om na te gaan wat in de Belgische voorraadschuur steekt. Zo is ons land op het vlak van landbouwproductie lang niet zelfvoorzienend. Veevoeders en granen, bijvoorbeeld, dienen we in te voeren. Vlees, melk en aardappelen voeren we dan weeruit. Maar in het hypothetische geval dat grenzen langdurig afgesloten zouden worden, zouden we vooral een beroep moeten doen op wat in de voorraadschuren ligt. En daar zit het plaatje wel goed.