David Goffin blijft in de top tien op ATP-ranking, ook status quo voor Elise Mertens op de wereldranglijst

David Goffin houdt op de maandag verschenen ATP-ranking zijn tiende stek in handen. Novak Djokovic blijft aan kop.

De 32-jarige Serviër houdt bovenin de Spanjaard Rafael Nadal achter zich, die afgelopen weekend de eindzege pakte in Acapulco. De Oostenrijker Dominic Thiem, die nooit hoger stond, wipt over de Zwitser Roger Federer naar nummer drie. Voorts wijzigt de top tien niet. De Rus Daniil Medvedev is vijfde, voor de Griek Stefanos Tsitsipas en Duitser Alexander Zverev. De Italiaan Matteo Berrettini volgt als achtste, terwijl de Fransman Gael Monfils als negende Goffin achter zich houdt.

Na nummer tien Goffin volgt langs Belgische zijde een stevige leegte. Kimmer Coppejans (-2) is als 154e de tweede Belg. Ruben Bemelmans (+4) is 222e, de inmiddels gestopte Steve Darcis (-34) 248e. Arthur De Greef moet een plek inleveren naar nummer 332.

Foto: Photo News

Mertens behoudt 23e plaats op WTA-ranking

Elise Mertens behoudt haar 23e plaats op de maandag verschenen WTA-ranking. De Australische Ashleigh Barty voert de lijst opnieuw aan.

De 23-jarige Barty houdt in een bovenin nauwelijks gewijzigde ranking de Roemeense Simona Halep en Tsjechische Karolina Pliskova achter zich. De Canadese Bianca Andreescu en Amerikaanse Sofia Kenin maken de top vijf vol, voor de Nederlandse Kiki Bertens en Oekraïense Elina Svitolina. De Zwitserse Belinda Bencic wipt over de Amerikaanse Serena Williams naar nummer acht. De Japanse Naomi Osaka sluit de top tien af.

Langs Belgische zijde is Mertens, status quo als 23e, de hoogst geplaatste speelster. Alison Van Uytvanck blijft 62e, Kirsten Flipkens stijgt drie plaatsen tot nummer 75. Greet Minnen (+2) volgt als 103e, Ysaline Bonaventure (-4) als 122e en Yanina Wickmayer (-1) als 153e.

De ATP-ranking van maandag 2 maart (met tussen haakjes ranking van 24 februari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 10.220 ptn

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9850

3. (4) Dominic Thiem (Oos) 7045

4. (3) Roger Federer (Zwi) 6630

5. (5) Daniil Medvedev (Rus) 5890

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4745

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 3630

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 2860

9. (9) Gaël Monfils (Fra) 2860

10.(10) David Goffin (Bel) 2555

11.(11) Fabio Fognini (Ita) 2400

12.(12) Roberto Bautista Agut (Spa) 2360

13.(13) Diego Schwartzman (Arg) 2265

14.(14) Andrey Rublev (Rus) 2234

15.(15) Denis Shapovalov (Can) 2075

16.(16) Stan Wawrinka (Zwi) 2060

17.(17) Karen Khachanov (Rus) 2120

18.(25) Cristian Garin (Chl) 1900

19. (22) Gigor Dimitrov (Bul) 1850

20.(18) Felix Auger-Aliassime (Can) 1771

...

154.(152) Kimmer Coppejans 343

222.(226) Ruben Bemelmans 215

248.(214) Steve Darcis 196

332.(331) Arthur De Greef 116

352.(349) Jeroen Vanneste 108

383.(383) Christopher Heyman 93

389.(378) Michael Geerts 90

466.(463) Yannick Mertens 66

515.(508) Zizou Bergs 57

580.(574) Arnaud Bovy 42

632.(661) Clément Geens 29

662.(659) Benjamin Dhoe 30

667.(664) Gauthier Onclin 29

921.(918) Julien Cagnina 12

939. (9348) Simon Beaupain 12

965.(863) Maxime Pauwels 11

1034.(1031) Tom Pisane 9

1123.(1071) Yannick Vandenbulcke 7

1160.(1156) Martin Van Der Meerschen 6

1224.(1220) Romain Barbosa 4

1421.(1417) Loic Cloes 2

1444.(1440) Yannik Reuter 2

1590.(1587) Louis Herman 1

1671.(1670) Nicolas Demeroutis 1

1671.(1670) Tuur Heuvinck 1

1862.(1855) Buvaysar Gadamauri 1

De WTA-ranking op maandag 2 maart (tussen haakjes ranking op 24 februari):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 8717 punten

2. (2) Simona Halep (Roe) 6076

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5205

4. (4) Bianca Andreescu (Can) 4555

5. (5) Sofia Kenin (VSt) 4365

6. (6) Kiki Bertens (Ned) 4335

7. (7) Elina Svitolina (Oek) 4301

8. (9) Belinda Bencic (Zwi) 4010

9. (8) Serena Williams (VSt) 3915

10.(10) Naomi Osaka (Jap) 3625

11.(13) Aryna Sabalenka (WRu) 3615

12.(11) Petra Kvitova (Tsj) 3566

13.(12) Madison Keys (VSt) 2962

14.(14) Petra Martic (Kro) 2770

15.(16) Garbiñe Muguruza (Spa) 2711

16.(15) Johanna Konta (GBr) 2694

17.(17) Elena Rybakina (Kaz) 2471

18.(18) Marketa Vondrousova (Tsj) 2307

19.(19) Alison Riske (VSt) 2256

20.(20) Maria Sakkari (Gri) 2130

...

23.(23) Elise Mertens 1950

62.(62) Alison Van Uytvanck 955

75.(78) Kirsten Flipkens 801

103.(105) Greet Minnen 636

122.(118) Ysaline Bonaventure 528

153.(152) Yanina Wickmayer 401

250.(252) Marie Benoit 233

290.(291) Lara Salden 190

314.(289) Maryna Zanevska 165

420.(403) Magali Kempen 99

461.(463) Kimberley Zimmermann 85

802.(803) Eliessa Vanlangendonck 24

843.(825) Helene Scholsen 21

881.(880) Chelsea Vanhoutte 19

896.(894) Victoria Kalaitzis 18

1064.(1065) Clara Vlasselaer 10

1080.(1082) Eline Audenaert 10

1182.(1182) Justine Pysson 6

1235.(1237) Vicky Van De Peer 4

1280.(1281) Luna Meers 3