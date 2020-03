Diane von Furstenberg mag hoogste Franse onderscheiding in ontvangst nemen

Nadat ze eerder al werd gekroond tot ereburger van de stad Brussel, mocht modeontwerpster Diane von Furstenberg in Parijs nu de Légion d’Honneur in ontvangst nemen.

De ondertussen 73-jarige Diane von Furstenberg werd vrijdag in de bloemetjes gezet met de Légion d’Honneur, ofwel de hoogst mogelijke onderscheiding in Frankrijk. Zo ontving de bijhorende medaille in aanwezigheid van heel wat grote namen zoals Vogue-hoofdredacteuren Anna Wintour en Edward Enninful, maar ook model Ines de la Fressange en schoenontwerper Christian Louboutin.

Ze krijgt die onderscheiding omdat ze zich al jarenlang inzet om de banden tussen Frankrijk en de VS te versterken en een van de internationale trekkers is van vrouwelijk ondernemerschap. Von Furstenberg kreeg in 2018 ook al de titel van ereburger van Brussel, haar geboortestad.