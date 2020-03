Hasselt maakt kennis met The Iceman

Hasselt maakte zondagavond kennis met The Iceman. Gerwyn Price deed zijn bijnaam alle eer aan. In de halve finale tegen de Nederlandse revelatie Dirk van Duijvenbode kwam hij al snel op een 0-3-achterstand maar hij bleef kalm en stoomde daarna door naar een duidelijke 8-4-winst. Ook in de finale verloor hij zijn ‘coolness’ niet. Michael Smith kwam nooit in het stuk voor: 8-3. Price wordt zo de eerste eindwinnaar van de Belgian Darts Championship.