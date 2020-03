Queen Elizabeth is ontgoocheld dat Archie in Canada blijft

Queen Elizabeth krijgt haar achterkleinzoon Archie voorlopig niet meer te zien. Het jongetje blijft volgens ‘The Sunday Times’ achter in Canada terwijl papa Harry en mama Meghan in Engeland hun laatste officiële taken als lid van de koninklijke familie afwerken.

Prins Harry is al een weekje terug in zijn thuisland om enkele officiële taken te volbrengen. Het is op aandringen van Queen Elizabeth dat ook Meghan Markle de familie zal vervoegen op de jaarlijkse Commonwealth Service in Westminster Abbey op 9 maart. Zij verblijft momenteel nog in Vancouver, maar zal een dezer dagen dus naar Engeland afreizen. Volgens ‘The Sunday Times’ blijft Archie evenwel achter in Canada.

De Queen is naar verluidt teleurgesteld dat haar negen maanden oude achterkleinzoon niet van de partij zal zijn. Een bron vertelde na de verhuizing van het koppel al dat de vorstin “triest is dat ze Archie amper nog te zien zal krijgen en hij niet zal opgroeien in het gezelschap van zijn neefjes, nichtjes en de rest van de familie”.

In de Britse pers wordt alvast ook gewag gemaakt van het feit dat Archie nog maar amper prins George, prinses Charlotte en prins Louis heeft gezien. Net daarom is het opvallend dat ze het jongetje niet meebrengen zodat hij meer tijd met zijn familie kan doorbrengen.