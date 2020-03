Kanye West verrast modeweek in Parijs met mis en show

Kanye West bracht zondagochtend verrassend genoeg zijn Sunday Service naar de modeweek in Parijs. Hij kondigde bovendien ook aan dat hij er de nieuwste creaties van zijn label Yeezy zal tonen.

In de VS is de Sunday Service van Kanye West ondertussen een begrip geworden. De wekelijkse gospelmis van de rapper en modeontwerper trekt celebrities zoals Brad Pitt en Justin Bieber aan en was ook al te gast op het bekende festival Coachella. Voor het eerst stak het nu de grote plas over. Zaterdagavond kondigde Kanye namelijk verrassend aan dat de zondagse mis dit keer in Parijs in het theater Bouffes du Nord zou plaatsvinden.

Hij verscheen er vervolgens op zondagochtend met zijn gezelschap, dat zoals altijd volledig in het beige was gekleed. Dit keer geen Hollywood A-listers op de eerste rijen, wel ontwerpers zoals Jacquemus, Haider Ackermann en Michèle Lamy. Ook vrouw Kim Kardashian en haar zus Kourtney waren van de partij. Zij droegen opvallende creaties in latex van Balmain.

In een adem kondigde Kanye ook aan dat hij nog voor een andere reden naar de Parijse modeweek was gekomen. Hij zal er namelijk zijn nieuwste collectie van Yeezy season 8 presenteren op maandagavond. Of het om een modeshow zal gaan, is voorlopig wel nog onduidelijk, want Kanye kiest regelmatig voor een andere manier om zijn laatste creaties te tonen.