Stef Houdmeyers gaat sterk van start in nieuwe seizoen

Tessenderlo - De Flanders XCO Series is een regelmatigheidcriterium van 10 MTB-wedstrijden in Vlaanderen. Op 23 februari 2020 werd de eerste wedstrijd van de Flanders Fields gereden in Rotem. Voor Stefhoudmeyers, sportman van het jaar in 2019 in Tessendserlo, werd het een speciale wedstrijd want hij was van categorie veranderd. Vorig jaar nog bij de amateurs maar nu mikt Stef een trede hoger en gaat zijn seizoen bij de elite 2 afwerken. Voor Stef werd het vooral aftasten hoe ver hij stond na de winterperiode en hoe het hem zou afgaan tegen zijn nieuwe cocurrenten. Helse omstandigheden waren het . Storm, regen en véél modder... De renners werden niet gespaard in hun eerste optreden.

Stef, die samen met de beloftes van start ging, deed het nog beter dan hij maar kon dromen. Hij kwam als 4de scratch over de finish.

Maar bij de Elites was hij de winnaar. Eerste wedstrijd en direct de eerste overwinning te pakken! Van een binnenkomer gesproken.