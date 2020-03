Ex-medewerker cruiseschip onthult geheimen en tips: “Hierdoor behandelt het personeel je als een superster”

Een week doorbrengen op een cruiseschip, het is geen alledaagse vakantie. Maar op zo’n drijvende gigant werken, dat is al helemaal niet voor iedereen weggelegd. Ex-cruisemedewerker Paul heeft in een gesprek met de Britse tabloid Express onthuld hoe het eraan toe gaat. Hij had ook heel wat tips voor toekomstige gasten.