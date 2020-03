Welshman Gerwyn Price wint Belgian Darts Championship

De Welshman Gerwyn Price (PDC-3) heeft zondag het Belgian Darts Championship (European Tour 1/160.000 euro) op zijn palmares geschreven. In de Expo van Hasselt versloeg hij in de finale de Engelsman Michael Smith (PDC-5) met 8-3.

Voor de ex-rugbyspeler, die zaterdag 35 wordt, is het de derde zege in de European Tour-overwinning. De voorbije twee jaar won hij in het Duitse Riesa het International Darts Open. Met het Grand Slam of Darts van 2018 en 2019 heeft hij ook twee majors op zijn palmares.

In de finale noteerde Price een gemiddelde van 100,03 per drie darts en een checkoutpercentage van 53,33. Hij was daarmee veel beter dan Smith, die uitkwam op 96,26 punten en slechts 25 procent. Smith had wel het zware werk opgeknapt voor Price door in de achtste finales de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) met 6-5 uit te schakelen en in de halve finales ook de Schotse wereldkampioen Peter Wright (PDC-2) met 7-5 te verslaan. Price had met Jamie Hughes (PDC-45), de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-12) en de Nederlander Dirk Van Duijvenbode (PDC-94) minder lastige obstakels te nemen op weg naar de finale.

Achtste finales:

Michael Smith (Eng/5) - Michael van Gerwen (Ned/1) 6-5

Mervyn King (Eng/22) - Martijn Kleermaker (Ned/111) 6-3

Peter Wright (Sch/2) - Danny Noppert (Ned/27) 6-3

Krzysztof Ratajski (Pol/18) - Rob Cross (Eng/4) 6-3

Dirk Van Duijvenbode (Ned/94) - Jeffrey De Zwaan (Ned/21) 6-4

Nathan Aspinall (Eng/8) - James Wade (Eng/9) 6-4

Gerwyn Price (Wal/3) - Jamie Hughes (Eng/45) 6-4

Mensur Suljovic (Oos/12) - Steve West (Eng/33) 6-4

Kwartfinales:

Michael Smith (Eng/6) - Mervyn King (Eng/22) 6-1

Peter Wright (Sch/2) - Krzysztof Ratajski (Pol/18) 6-4

Dirk Van Duijvenbode (Ned/94) - Nathan Aspinall (Eng/8) 6-5

Gerwyn Price (Wal/3) - Mensur Suljovic (Oos/12) 6-2

Halve finales:

Michael Smith (Eng/5) - Peter Wright (Sch/2) 7-5

Gerwyn Price (Wal/3) - Dirk Van Duijvenbode (Ned/94) 7-4

Finale:

Gerwyn Price (Wal/3) - Michael Smith (Eng/5) 8-3