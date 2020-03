Wereldkampioen Judd Trump toont met record opnieuw dat hij het snooker domineert: “Ik wil dat niemand nog in mijn buurt komt”

Judd Trump heeft zondag in het Engelse Southport het Players Championship op zijn palmares gebracht. In de finale nam de wereldkampioen met 10-4 de maat van de Chinees Yan Bingtao. “The Ace in the Pack” potte daarbij breaks van 75, 122, 50, 75, 108, 68 en 60 weg.

In vier vorige duels had Yan stevig op zijn donder gekregen van Trump en ook zondag zat een eerste zege tegen de nummer een van de wereld er nooit in voor de 20-jarige Chinees. Ondanks breaks van 70, 55 en 95 keek Yan bij de pauze tegen een 6-2 achterstand aan. In de avondsessie kwam hij met onder meer een 77 break nog terug tot 6-4, waarna Trump er snel een einde aan maakte.

De 30-jarige Trump boekte zo na het International Championship, het World Open, het Northern Ireland Open en het German Masters een vijfde toernooizege in één seizoen. Alleen Stephen Hendry (1990-1991), Ding Junhui (2013-2014), Mark Selby (2016-2017) en Ronnie O’Sullivan (2017-2018) deden hem dat al voor. Met nog het Gibraltar Open, het Tour Championship en het wereldkampioenschap voor de boeg, heeft Trump nog drie kansen om alleen recordhouder te worden. In totaal zit Trump aan zestien rankingtitels. Het Players Championship won hij in 2017 al eens.

“Ik had begin deze week zeker niet verwacht de finale te halen in zo’n sterk deelnemersveld en kan niet teleurgesteld zijn”, verklaarde Yan. “Een finale verliezen tegen de wereldkampioen en nummer een van de wereld lijkt me ook geen schande. Ik heb deze week drie van de beste spelers in de wereld (Kyren Wilson, Joe Perry en Shaun Murphy) verslagen en ben best trots op mezelf.”

“Blijven winnen”

“Yan is een heel complete speler en zal nog veel finales winnen”, loofde Trump zijn tegenstander. “Hij is nu wellicht al veel beter dan ik op die leeftijd was. Het is goed dat ik hem nu tegenkom, in de toekomst zal hij moeilijk te verslaan zijn. Nog een zesde toernooi winnen, zou prachtig zijn, maar ik ga er niet kapot van zijn als het niet gebeurt. Dit is ook al heel mooi. Mark Selby was lang de nummer een van de wereld en dat is ook mijn betrachting. Ik wil de komende vier, vijf jaar dit soort toernooien blijven winnen, zodat er niemand in mijn buurt komt.”

De zege bracht Trump 125.000 pond (145.000 euro) op, Yan mocht 50.000 pond (58.000 euro) op zak steken. Dat leverde hem op de Order of Merit twee plaatsen winst op, waarmee hij net in de top zestien komt. Trump blijft de nummer een, voor de Australiër Neil Robertson en de Welshman Mark Williams. Ronnie O’Sullivan, die zich niet kon plaatsen voor het toernooi met de top zestien op de ranking over één seizoen, zakt van de vijfde naar de zevende stek. Luca Brecel was er evenmin bij in Southport en zakt van 35 naar 38.

Uitslag finale:

Judd Trump (Eng/1) - Yan Bingtao (Chn/16) 10-4

76-74(70), 6-86(55), 75(75)-0, 62-31, 122(122)-0, 76(50)-8, 75(75)-0, 27-101(95), 0-85(77), 19-69, 109(108)-9, 72(68)-0, 88-36, 97(60)-16