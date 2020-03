Hasselaar Christian is eerste man met beperking in ‘De Mol’

Niet de feministe. Ook niet de bedrijfsleider of economist die schoonheidsspecialist werd. Neen, de opvallendste kandidaat in ‘De mol’ springt dit jaar in het oog door zijn lengte. Want Christian (26) heeft dwerggroei. Dat maakt van hem de allereerste mollenvanger met een fysieke beperking. Maar presentator Gilles De Coster (39) en vooral Christian zelf zien er geen struikelblok in. “Ik ga ervoor zorgen dat we als groep sterker zijn dan de saboteur.”