GP van Spanje voor de laatste keer in Barcelona?

De F1-race in Barcelona staat onder druk, de organisatie kent financiële problemen en ze hoeven niet meer te rekenen op steun vanuit de regering.

Het Spaanse dagblad ‘El Confidencial’ bericht dat het Circuit de Barcelona-Catalunya financiële problemen kent en dat de Formule 1-en MotoGP-races meer dan ooit onder druk staan. Afgelopen dinsdag nam ook Vicenç Aguilera, die jarenlang de leiding had over het circuit, ontslag.

Vorig jaar jaar gonsde het ook van de geruchten dat het aflopende contract van de race in Barcelona niet zou verlengd worden maar toen kwam er toch nog in extremis het bericht dat het contract met Liberty Media voor een jaar verlengd werd. De kans bestaat dat het slechts uitstel van executie was en dat dit jaar de zwanenzang zal betekenen voor het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De grootste boosdoener zijn de teruglopende toeschouwersaantallen, die dan ook nog verdoezeld werden door verschillende tickets gratis weg te geven om de tribunes te vullen. De verschillende regeringen, zowel op nationaal als regionaal niveau, willen niet meer investeren in een verliespost. Zodoende kan het circuit de tweeëntwintig miljoen Euro die Liberty Media wil om de overeenkomst te verlengen niet meer opbrengen.

Afgelopen dinsdag nam Vicenç Aguilera tijdens een geanimeerde raad van bestuur ontslag, officieel om persoonlijke redenen maar naar verluidt zouden er ook nog een aantal lijken uit de kast gevallen zijn. Zo zou de General Manager van het circuit, Joan Fontsere, een aantal bonussen ter waarde van meer dan 700 000 euro hebben goedgekeurd zonder daar iemand over te raadplegen.

Wat er met het Circuit de Barcelona-Catalunya staat te gebeuren is een open vraag, het contract met de F1 loopt in mei af en dat met de MotoGP loopt af in 2021. Er zou ook geen plaats meer zijn voor de wintertesten van de F1 die de laatste jaren traditioneel in Barcelona doorgingen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

