RC Peer wipt na een boeiende wedstrijd en een 0-1-overwinning over Reppel naar de tweede plaats. RC Peer kan dus in de titel in 2A blijven geloven en gaat op jacht naar leider Eksel. Reppel, dat in de eerste helft nochtans voldoende kansen had om het laken naar zich toe te trekken, richt zich nu op de eindronde.