“Wat kan je doen als je notaris iets vergeten is en dat jou veel geld kost?” vraagt Sien Koopmans zich af. Toen ze haar huisje in Houthalen wilde verkopen, bleek dat er eerst een bodemonderzoek moest plaatsvinden. De vorige eigenaar had mogelijk met olie gemorst. “Toen wij dat huis kochten, is ons daar niets over gezegd”, vloekt Sien. Kostprijs: 2.890 euro.