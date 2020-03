Het is een gevoel dat al langer leeft, en nu blijkt het ook zwart op wit in de nieuwe Eurobarometer. De voorbije twee jaar is ons vertrouwen in de democratie fors gedaald. Ook over de nationale regering is slechts een derde van de Belgen er nog gerust in. Hoe komt dat? Professor Carl Devos (UGent) werpt daar zijn blik op voor ons.