Het behoud verzekeren tegen de grote rivaal? Cercle Brugge droomt nu al van een reddingsfeestje tegen Club Brugge komende zaterdag. Een 1-0-zege tegen AA Gent en een bijhorende 12 op 12 verzekeren Cercle bijna van een verlengd verblijf in 1A. Bijna.

Als we ons eens wat minder voelen, geef ons dan maar wat Cercle Brugge op wedstrijddagen eet. Want Jezus Christus: hoe hard knalt deze ploeg als het eerste fluitsignaal wordt gegeven? In drie van haar ...