Proces stenengooiers Meulenberg blijft aanslepen: “Onze lijdensweg duurt voort”

Lummen / Houthalen-Helchteren -

Bijna zeven jaar na de feiten is de juridische lijdensweg voor Mario Ghijs en zijn vrouw Hilde nog niet voorbij. Op 5 maart buigt het Antwerps hof van beroep zich over de zaak van de Meulenbergse stenengooiers. Politieagent Mario Ghijs is voor het leven getekend nadat hij bij de rellen in de Houthalense wijk een steen tegen zijn schedel kreeg. “Wij kunnen het maar niet afsluiten.”