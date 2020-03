Sluikstorter dumpt puin op klaarlichte dag naast snelweg

Aan lef geen gebrek bij deze sluikstorter in het Engelse Cambourne. De man besloot vrijdag om even halt te houden langs de A428 en op klaarlichte dag allerlei puin op de pechstrook te dumpen. Een vrachtwagenchauffeur die achter hem geparkeerd stond, kon zijn ogen nauwelijks geloven.

De chauffeur was even een pauze aan het nemen toen hij de sluikstorter voor hem zag stilstaan. Al snel lag de kant van de weg bezaaid met tapijten en meubels. “Ik claxonneerde naar hem, maar hij draaide zich gewoon om en zei me dat ik moest zwijgen”, reageerde de chauffeur. “Het leek hem totaal niet te deren dat ik hem had gezien.”

Van zodra de man alles uit zijn voertuig had gegooid, ging hij ervandoor. De man riskeert een boete tot 50.000 pond. Of de politie een onderzoek is gestart, is onduidelijk.