Door de zege van KV Mechelen op Stayen en de eigen thuisnederlaag tegen leider Club weet Genk hoe laat het is. Zes op zes tegen Oostende en Mechelen is een must, wil het play-off 1 halen. “Laat die finale tegen Mechelen maar komen”, aldus een zelfbewuste kapitein Sébastien Dewaest.