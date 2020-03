Hasselt -

De politie LRH is op zoek naar Marc Steegmans. Hij werd afgelopen vrijdag voor het laatst gezien op de Martelarenlaan in Hasselt. Marc Steegmans is 59 jaar oud. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauw pak met een rode das. Mogelijk houdt hij zich op in de omgeving van het centrum of station van Hasselt. Weet u waar Marc Steegmans is of heb je meer informatie over zijn verdwijning? Contacteer ons dan via het nummer 011/938.938.