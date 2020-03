Crevits roept taskforce voor werkgevers samen over coronabesmetting

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) nodigt in de komende dagen de werkgevers uit in een taskforce rond de economische gevolgen van het coronavirus. Dat heeft ze zondagmiddag gezegd in VTM NIEUWS. Ze wil de bedrijven inlichten over de tijdelijke steunmaatregelen die nu al mogelijk zijn en eventueel extra maatregelen nemen als dat nodig is.