Mathieu van der Poel nog te ziek om maandag parcours Ronde van Vlaanderen te verkennen

Bij Alpecin-Fenix staat maandag een verkenning van het parcours van de 104e Ronde van Vlaanderen op het programma. Kopman Mathieu van der Poel laat deze tocht echter links liggen. De Nederlander sukkelt met een griepaanval en moet nog wat extra rust houden.

“Mathieu van der Poel zal maandag de Ronde van Vlaanderen niet verkennen met zijn ploeg Alpecin-Fenix. Van der Poel werd begin vorige week geveld door griep en is nog niet voldoende hersteld om trainingen af te werken. Zijn deelname aan de Strade Bianche wordt later geëvalueerd”, meldde zijn team zondag in een communiqué.

Of de Italiaanse klassieker verreden zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. De wedstrijd ligt immers in de buurt van risicogebied, waar heel wat besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Meer dan waarschijnlijk wordt er maandag een definitieve beslissing genomen.