Flatbewoner in cel voor poging moord, slachtoffer nog zeker week in coma

Hasselt -

Zaterdagnamiddag is de 43-jarige bewoner van een flat in de Guido Gezellestraat in Hasselt aangehouden op verdenking van poging tot moord. De man viel vrijdag de 64-jarige Jos W. elektricien aan terwijl die herstellingen kwam uitvoeren aan een elektriciteitsmeter. De struis gebouwde veertiger viel hem blijkbaar zonder enige aanleiding aan.