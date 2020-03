Fase 2 breekt aan: wat doet België om het coronavirus te bestrijden?

Dat het coronavirus ook bij ons zou uitbreken was nog een kwestie van uren. Viroloog Marc Van Ranst kreeg immers tientallen stalen binnen om te onderzoeken. Alle instanties zeggen goed voorbereid te zijn en zijn klaar om de verschillende fases te doorlopen. België bevond zich in fase 1, nu komen we terecht in fase twee. Maar wat houdt die fase precies in? Jan Eyckmans van de FOD Gezondheid legt uit.