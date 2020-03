Een hevige wind met regenbuien heeft zaterdagnamiddag opnieuw voor brokken gezorgd. Bomen waaiden om en andere dingen die niet goed vastzaten vlogen weg. Op de E313 in Lummen doorboorde een tak van een omgevallen boom. Passagier Carlo Michiels kwam er met de schrik vanaf.

