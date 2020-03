Bilzen -

Zondag rond 2 uur is de brandweer post Bilzen opgeroepen voor een brand in de Jeugdstraat. De zoon des huizes had het vuur opgemerkt toen hij thuiskwam van het carnavalsbal. Hij zag de vlammen aan de achterkant van de laadruimte en verwittigde de hulpdiensten en zijn ouders. Het vuurtje was snel geblust. Hoe de brand ontstond, is onduidelijk.