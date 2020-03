Tweede besmetting in ons land is een feit, ook België getroffen door corona, Maggie De Block geeft persconferentie

De tweede coronabesmetting in ons land is een feit. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ngeeft om 11.30 uur in het Residence Palace een persconferentie.

De patiënt in kwestie vertoont ...