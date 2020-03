Rafael Nadal is voor de derde keer de beste in Acapulco

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft zaterdag voor de derde keer in zijn carrière het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.845.265 dollar) op zijn naam geschreven.

De nummer twee van de wereld haalde het in de finale vlot in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 35): 6-3 en 6-2 na 1 uur en 14 minuten. Nadal pakt zo een derde titel in Acapulco, na 2005 en 2013, toen het toernooi nog op gravel gespeeld werd. Het is zijn tweede toernooizege van het jaar, de 85e in zijn carrière. De teleurstelling na de verloren kwartfinale tegen de Oostenrijker Dominic Thiem op het Australian Open geraakt zo steeds meer doorgespoeld.

Het was ook zijn eerste zege tegen Fritz, want beide spelers stonden nooit eerder tegenover elkaar. Voor de Amerikaan was het de vijfde finale en daarvan kon hij er slechts eentje winnen: vorig jaar won hij het toernooi in Eastbourne.

Heather Watson pakt de zege bij de vrouwen

De Britse Heather Watson (WTA 69) won het toernooi bij de vrouwen. In de finale haalde de 27-jarige Watson het in drie sets van de jonge Canadese Leylah Fernandez (WTA 190), die haar eerste finale speelde op het WTA-circuit: 6-4, 6-7 (6-8) en 6-1 na 2 uur en 46 minuten.

Voor Heather Watson was het haar vierde WTA-titel, na Monterrey (2016), Hobart (2015) en Osaka (2012).

Foto: AP