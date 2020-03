UZ Gent is klaar voor het coronavirus: “Drie mogelijke patiënten getest”

Gent -

“We zijn voorbereid op de uitbraak van het virus in Gent”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent die een piek verwacht met het einde van de krokusvakantie in zicht. In het ziekenhuis werd zaterdag een gezin getest op het Coronavirus die terugkwamen uit Noord-Italië. Op het resultaat is het nog wachten. “Ze werden voorlopig thuis in quarantaine geplaatst.”