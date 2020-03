Meeste renners op weg naar huis, maar chaos troef in UAE Tour

In de UAE Tour overheerst momenteel nog chaos. De meeste renners zijn zondagochtend stilaan op weg naar huis, maar nog niet iedereen heeft een vlucht te pakken nadat de wedstrijd donderdagavond werd stopgezet wegens het coronavirus. “Al onze renners en staf hebben groen licht gekregen”, klinkt het bij Deceuninck - Quick-Step. “Nu is het wachten op vluchten, al gaat het er hier nog altijd vrij chaotisch aan toe.”

Alle renners en stafleden werden de voorbije dagen getest op het coronavirus en moesten in hun hotels in Abu Dhabi verblijven. Officieel gaf organisator RCS zaterdagochtend mee dat de stalen van 167 personen die in quarantaine zaten negatief waren. Dat maakte het Departement gezondheid van Abu Dhabi bekend. Het was wachten op de overige resultaten, want naar schatting reizen zo’n 600 personen mee met de wielerkoers.

Die uitslag is nog steeds niet officieel. De Australische wielerjournaliste Sophie Smith is aanwezig in Abu Dhabi en zit sinds donderdagavond vast in het media- en stafhotel op Yas Island, zo’n 700 meter van het hotel van de renners op het Yas Marina Circuit. “Lokale media stellen zondagochtend dat 450 van de 612 testen negatief waren en dat de resultaten van de 162 anderen binnenkort verwacht worden.”

“Het is hier chaos troef”, schrijft ze in een bericht. “Wie een negatieve test heeft, moet wachten op een certificaat om het land te kunnen verlaten. Er was zaterdagavond verteld aan een aantal collega’s en stafleden van RCS dat ze vandaag/zondag naar huis konden. Ook aan mij, maar dat bleek zondagochtend niet het geval en de deuren van het hotel werden weer gesloten. Wij weten ook helemaal de uitslag niet van onze testen en kregen enkel het bericht dat we naar huis konden. Nu kreeg ik daarnet te horen dat ik vandaag toch nog moet blijven, terwijl sommige anderen vanmorgen vroeg lokale tijd wel al konden vertrekken.”

“Het is allemaal heel verwarrend”, zegt ook fotograaf Luca Bettini die in Abu Dhabi vastzit. “Ik zit hier ook nog steeds vast en het grootste probleem is het gebrek aan informatie. Ik hoop dat ik binnenkort naar huis mag.”

Het lijkt er op dat de ploegen voorrang krijgen op de andere betrokkenen in de wedstrijd, want heel wat renners van teams zijn al naar huis. “Een aantal van onze renners zijn inderdaad al op weg naar huis”, klinkt het bij persverantwoordelijke Phil Lowe van Deceuninck - Quick-Step. “De rest van de ploeg wacht nog in het hotel op z’n vlucht en het verloopt hier allemaal nog altijd vrij verwarrend. Je mag vertrekken als je negatief hebt getest en een certificaat hebt gekregen om dat te bewijzen. Iedereen van de ploeg heeft zo’n certificaat gekregen, nu is het zoeken en wachten op vluchten.”

Geruchten gaan dat drie teams niet huiswaarts mogen keren: Gazprom, Groupama en Cofidis. “Dat is ook wat wij hebben gehoord, maar dat werd nog niet officieel bevestigd aan ons”, eindigt Lowe.