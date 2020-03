F2-piloot getroffen door uitbraak coronavirus in Tenerife

Ook de autosportwereld begint steeds meer hinder te ondervinden van het coronavirus. In de Formule 2, de opstapklasse naar de Formule 1, kan de Deen Christian Lundgaard door het coronavirus immers niet deelnemen aan de Formule 2-wintertest.

Christian Lundgaard zou normaal voor ART Grand Prix deelnemen aan de Formule 2-wintertest in Bahrein. Lundgaard bevindt zich echter op Tenerife in het H10 Costa Adeje Palace hotel dat onder quarantaine is door een uitbraak van het coronavirus.

Het is in datzelfde hotel dat er ook meer dan honderd Belgen onder quarantaine zaten nadat een Italiaanse arts positief testte op het coronavirus. Doordat Lundgaard één van de gasten is die minstens veertien dagen in quarantaine moet blijven zal hij de Formule 2-test in Bahrein missen.

“Jammer genoeg zal de Deense rijder Christian Lundgaard niet kunnen deelnemen aan de officiële FIA Formule 2-testdagen in Bahrein,” aldus zijn team in een mededeling.

“De voorbije weken heeft Christian deelgenomen aan een winterkamp in Tenerife dat werd georganiseerd door Renault Sport Academy. Het virus is uitgebroken in zijn hotel waardoor hij daar in quarantaine wordt gehouden.”

“Christian werd door dokters gecontroleerd en heeft geen symptomen van het virus. De overheid heeft echter bepaald dat alle gasten van het hotel twee weken in quarantaine worden gehouden.”

De Rus Sergey Sirotkin zal Lundgaard tijdens de Formule 2-test vervangen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: