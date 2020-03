De Democraat Tom Steyer heeft aangekondigd dat hij uit de race naar het Witte Huis stapt. Dat doet hij na teleurstellende resultaten bij de voorverkiezingen. De miljonair had enorme bedragen in zijn campagne geïnvesteerd.

De voormalige 62-jarige beheerder van beleggingsfondsen strandde op de derde plaats in South Carolina. Hij had intensief campagne gevoerd in de zuidelijke staat en had meer dan ...