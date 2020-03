Acht dagen na val wint Stuyven Omloop Het Nieuwsblad: “Ik had nog wat goed te maken”

Acht dagen geleden likte Jasper Stuyven zijn wonden na een fikse smak op zijn borstkas in de derde etappe van de Ronde van de Algarve. “Toch niet weer, een voorjaar naar de vaantjes”, schoot in eerste instantie in zijn hoofd. Het tegendeel werd werkelijkheid. De Leuvenaar van Trek-Segafredo was in de Omloop Het Nieuwsblad de beste en meest alerte renner in koers en wint zijn eerste eendagskoers op WorldTour-niveau. “Dit is een mooie revanche voor het mislukte voorjaar van 2019.”