KV Kortrijk slaat terug in blessuretijd en ontneemt Zulte Waregem derbyzege

KV Kortrijk is het zwarte beest van Essevee. Na zes opeenvolgende nederlagen konden de Boeren weer niet winnen van de Kerels. Bruno en De fauw brachten de thuisploeg 2-0 voor. Na de pauze waren de Kerels de betere. Moffi zorgde voor de 2-1. In de extra tijd knikte Tuta de gelijkmaker nog binnen. Een oorverdovende stilte streek neer over het Regenboogstadion.