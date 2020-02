Oostende verpulvert Brussels al in het openingskwart

Na een dertiger-winst tegen Brussels heeft Oostende zijn koppositie in de Euromillions Basket League versterkt. Het werd 86-56.

Met drie bommen bleef Brussels tot 9-9 in koers. Toen schroefde een gretig Oostende de vijzen in verdediging extra hard aan. Bovendien scoorden de Oostendenaars vanuit alle hoeken. Met 13 op 16 veldkorven (waarvan 5 op 7 bommen) en 7 op 8 vrijworpen werkte Oostende aan 83,3 % in het openingskwart af. De te relaxte Brusselaars mochten na tien minuten één rebound plukken. Nog voor de rust evolueerde de score van 35-15 naar 54-24. Diep in het derde bedrijf, waarin de Brusselaars amper zes puntjes aantekenden, knalde van der Vuurst de veertiger (76-36) op het bord. Daarna konden de bezoekers de schade enigszins beperken tot 86-56.

OOSTENDE: (31 op 65 waarvan 9 op 23 driepunters, 15 op 21 vrijworpen, 20 fouten) SCHWARTZ 6-4, TROISFONTAINES 6-3, DESIRON 10-4, DJORDJEVIC 2-0, SYLLA 10-0, Buysse 4-1, van der Vuurst 0-3, Mwema 5-3, Buysschaert 4-1, McIntosh 5-5, Caupain 6-4.

BRUSSELS: (18 op 60 waarvan 8 op 26 driepunters, 12 op 19 vrijworpen, 21 fouten) LOUBRY 7-0, ROBEYNS 2-2, BRADFORD 5-4, JONAS FOERTS 8-3, JUKIC 5-0, Bell 3-5, Niels Foerts 0-0, Lichodzijewski 0-3, Cumberbatch 0-2, Tolbert 2-3. Izawbolave 0-2, Jadin 0-0.

KWARTS: 38-15, 20-17, 18-6, 10-18.