Bergen wint topper tegen Antwerp Giants en is alleen leider

De topper van de 17de speeldag van de EuroMillions League bracht voor Bergen in eigen midden winst versus Antwerp Giants: 91-88. De Henegouwers prijken meteen alleen aan de leiding.

Het eerste kwart was Antwerps getint. De Sinjoren namen via Hans Vanwijn en Owen Klassen na 6-10 dan ook onmiddellijk het initiatief. Vic Sanders en Ibrahima Fall-Faye kwamen tevens sterk van de bank en na 14-14 ging het dan ook naar een overtuigende Antwerpse bonus na het eerste kwart: 21-28.

Het begin van het tweede schuifje controleerden de Giants en ging het naar 27-33. Defensief zat het evenwel niet snor. De Henegouwers profiteerden maximaal en na driepunters van Flip Adamovic pakten ook Austin Barnes en vooral Katin Reinhardt (4 op 6 in de eerste helft) met driepunters uit. Het momentum ging dan ook naar Bergen. Na 33-36 nam de ploeg in een offensieve clash en bij 39-36 het commando over. De Giants misten in de eerste helft maar liefst 7 vrijworpen, kwamen bij 46-57 via Ibrahima Fall-Faye nog even aan de leiding, maar trokken toch de rust in met een 51-47 achterstand.

De Giants kwamen sterk uit de kleedkamer en openden met een 0-7 tussenspurt (51-54), maar konden niet doordrukken. Een versnelling van Bergen zorgde immers voor een 63-59 tussenstand. Via Stephaun Branch kwamen de Giants bij 68-69 aan de leiding, het derde schuifje was voor de Sinjoren, maar Bergen begon toch met een 70-69 voorsprong aan het slotkwart.

In dat slot hadden de Giants meestal het commando op het scorebord: 77-79 via Vincent Kesteloot en 79-83 na een bom van Stephaun Branch. De Sinjoren bleven echter vrijworpen missen, waren tweemaal te laat in de defensieve rebound en Austin Barnes zorgde met nog anderhalve minuut op de klok voor een 87-86 voorsprong voor Bergen. In een spannende slotfase waren de Giants op achtervolgen aangewezen en stelden de Henegouwers de nipte overwinning net veilig.

Bergen-Telenet Antwerp Giants 91-88

Bergen: Smith 18, Lambot 0, Adamovic 10, Barnes 22, Reinhardt 20, Cage 2, Freeman 13, Mortant 4, Van Caeneghem 2, Giancaterino 2, Moris 0

Telenet Giants Antwerp: Branch 8, Klassen 7, Donkor 6, Vanwijn 13, Sanders 12, Bleijenbergh 3, Kesteloot 3, Dudzinski 10, Fall Faye 15, Rupnik 11

Kwarts: 21-28, 30-19, 19-22, 21-19